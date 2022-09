30:00

Avui voltem món amb l'ajut d'un preparador físic català, l'Erik Roqueta, que ha treballat en 5 paisos diferents i que actualment viu a la ciutat alemanya de Colònia i treballa al club de futbol Bayer Leverkusen. L'Erik, de 37 anys i nascut a Sitges, és llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i Màster d'Alt Rendiment en Esports col.lectius i la seva passió és el futbol que va practicar com a jugador i entrenador.

Com a preparador físic professional, però, va treballar també amb equips d'hoquei patins, al Reus Deportiu i al Barça, on també va ser responsable de la preparació física del futbol formatiu professional. Però una part de la seva carrera fins ara s'ha desenvolupat fora, a destinacions tan exòtiques com Kazakhstan o Barhein, fa uns anys, o darrerament, Mèxic i ara Alemanya. Conversem amb Erik Roqueta sobre totes aquestes experiències.