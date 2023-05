31:50

Ens acompanya l'exjugador de bàsquet Joan Creus, més conegut com a "Chichi Creus", un dels millors bases espanyol de tots els temps. Ho fa, especialment, per parlar sobre el vint-i-cinquè aniversari d'una fita històrica, la lliga ACB que el 4 de juny de 1998 va guanyar el Bàsquet Manresa, un equip modest que mai abans, ni mai després ha aconseguit el títol. Creus, mític jugador del Granollers que posteriorment va fitxar pel Barça amb qui va guanyar 20 títols, havia arribat a Manresa a trenta-set anys per la desaparició del Granollers. Sota la brillant direcció del base de Ripollet, l'equip bagenc va guanyar inesperadament la Copa de 1996 i, dos anys més tard, la lliga ACB eliminat en la lluita pel títol a Estudiantes, R. Madrid i Tau Vitòria a la final. Vint-i-cinc anys després el club celebra el quart de segle d'aquella gesta.