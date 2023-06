Més que esport

29:58

En el nostre habitual recorregut dels divendres per la geografia catalana i mundial a través de l'esport, avui ens aturem al poble de Roní, vila agregada al terme municipal de Rialp, a la comarca lleidatana del Pallars Sobirà. Ho fem perquè aquest municipi, envoltat pel Parc Natural de l'Alt Pirineu i amb una gran riquesa natural, serà escenari dissabte 8 de juliol, coincidint amb la Festa Major de Roní, de la primera edició de la cursa de muntanya Bunkers Trail Roní. Es tracta d'un petit projecte esportiu que pretén fer d'unió entre esport a la natura i patrimoni cultural en una zona on, durant la Guerra Civil Espanyola, hi va haver una de les més cruentes batalles dins del front dels Pirineus als seus boscos i territori.