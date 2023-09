Més que esport

30:00

Parlem de l'oferta esportiva de Barcelona durant les Festes de la Mercè, encapçalades per una nova edició de la seva prova més emblemàtica, la Cursa de la Mercé, que donarà el tret de sortida de les festes diumenge dia 17 i que enguany arriba a la seva 45ª edició. La cursa, amb sortida i arribada a l'Avinguda Maria Cristina, manté el seu habitual recorregut de 10 Km que passa pels carrers i els llocs més destacats de la ciutat.

La Cursa és una prova esportiva i festiva però també solidària i enguany la recaptació de les inscripcions serà donada íntegrament a l'Associació In via, una entitat que porta 70 anys treballant per erradicar les condicions de desigualtat, violència i discriminació especialment entre les dones, els infants i col·lectius vulnerables.

La Cursa de la Mercè és el primer i més antic de tota una programació esportiva que omplirà la Festa Major de Barcelona de diferents esdeveniments.