Parlem de l'esport com a eina d'integració a través de l'Associació del Club Esportiu Laietà de Barcelona Pàdel per tothom. Es tracta d'una associació de pàdel adaptat pionera a Catalunya en el pàdel per a persones amb Trastorn de l'Espectre Autista, TEA. L'escola de pàdel adaptat del Club Esportiu Laietà ofereix classe durant el curs escolar per a contribuir en el desenvolupament físic i cognitiu de persones amb diversitat funcional, reforçant la seva autonomia personal a través de l'esport, del joc i de la disciplina. L'objectiu de l'Associació és ser una entitat de referència en el suport i la pràctica del pàdel adaptat i que les persones amb diversitat funcional tinguin l'oportunitat de desenvolupar-se a través de l'esport igual que la resta de nois i noies.