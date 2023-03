29:59

Parlem de la 34a edició de la Cursa Científica Hospital de Sant Pau que es disputarà dissabte, 18 de març, amb un recorregut de gairebé un quilòmetre que té la peculiaritat que passa pel recinte modernista de l'Hospital. La Cursa va néixer l'any 1989 amb l'objectiu d'estudiar i promoure els beneficis de l'exercici físic entre les persones amb patologies cardíaques. Al llarg de les darreres 33 edicions han participat en la Cursa més de 2000 persones i s'han dut a terme una vintena d'investigacions que han demostrat científicament que l'esport és beneficiós per la salut i que fer exercici físic és recomanable per a tothom, inclòs per aquelles persones que pateixen alguna malaltia, sempre que s'adeqüi a la seva edat i les seves característiques. En parlem amb el cardiòleg, Ricard Serra Grima, la infermera amb llarga experiència al CAR de Sant Cugat, Montse Banquells i amb l'exatleta olímpic a Mont-real 76 Andreu Ballvé, de 70 anys, participant en la Cursa.