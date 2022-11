53:38

El dinero hace girar el mundo y también ha servido de inspiración para muchas canciones que nos hablan de lo bueno y lo malo que tiene el llamado "vil metal". Una selección de esas canciones componen este Menú Musical en torno al poderoso caballero Don Dinero, tan deseado por muchos, pero también despreciado por otros. Money, money, money... That clinking, clanking sound can make the world go 'round...