Un Menú Musical a base de clásicos del pop/ rock versionados en diferentes estilos. The Beatles a ritmo de swing con Sugarpie And The Candymen, Dylan llevado al pop italiano por Luigi Tenco, Bowie reinterpretado por el brasileño Seu Jorge o Lennon aflamencado por Fraskito, entre otros. Y contamos con el saludo de Jorge Socarrás (Fanatico X), que nos presenta la revisión que con Mathias Schaffhäuser ha hecho del clásico del rock psicodélico WHITE RABBITT.