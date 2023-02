Want To Woogie Some More

59:10

En sus Melodías Pizarras de siempre, además del súper número de Yas Yas Girl y el Yo Yo Blues de Barbecue Bob, también tendremos enormidades de Milton Brown and His Brownies, Don Barreto and His Cuban Orchestra, Alfredito, Wilmoth Houdini And His Humming Birds y Ray Kinney and his Hawaiian Musical Ambassadors. A partir de las 23.00 horas en la sintonía de Radio 3.