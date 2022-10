59:04

En esta nueva trepidante entrega de Melodías Pizarras los aficionados al caballo de hierro van a estar la mar de felices porque van tener cinco canciones tan poco traqueteadas como “Orange Blossom Special” de Jerry & Sky & The Melody Men; “Bye Bye Black Smoke Choo Choo”, Arthur Smith and his Cracker Jacks; “Train, Train, Train”, Danny Overbea and His Combo; “This Train”, Sister Rosetta Tharpe y “Riding The Elevated Train”, Lew Childre. Pizarristas al tren, a partir de las 23.00 horas en la sintonía de Radio 3.