The Hammer Song

58:34

Melodías Pizarras se complace en ofrecerles esta noche la versión original de "The Hammer Song" de los Weavers, también conocida por culpa de Trini López como "Si yo tuviera un martillo". Pero además de este clásico de la canción protesta tendremos rhythm and blues selvático, country yodel vaquerito, calypso histórico, delicia hawaiana made in suiza y western swing del más fino... A partir de las 23.00 horas en la sintonía de Radio 3.