58:49

Esta noche de febrerillo loco, además del tiro de Bea Booze, tendremos un imparable desfile de figuras del calibre de New Dixie Demons, Jerry Lee Lewis And His Pumping Piano, Lord Lebby and The Jamaican Calypsonians, Sons of the Pioneers, Bob Wills & His Texas Playboys, Anselmo Sacasas y su Orquesta...Dándolo todo a partir de las 23.00 horas en la sintonía de Radio 3.