On Some Foggy Mountain Top

58:24

Bluegrass para los pizarristas y las pizarristas más campestres con The Monroe Brothers y con Don Reno, Red Smiley and the Tennessee Cutups, en un programón donde no faltará todos estos géneros que tan diferentes nos hacen... Y como mera curiosidad, un Frank Sinatra jovencito. A partir de las 23.00 horas en la sintonía de Radio 3.