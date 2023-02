Left My Gal in the Mountains

58:58

En esta nueva entrega de Melodías Pizarras podremos disfrutar de esta maravilla rural de Bud and Joe Billing, seudónimos de Frank Luther y Carson Robison con la steel guitar de Roy Smeck. Además de semejante tiro, también haremos lo propio con Count Lasher’s Calypso Quintet, Cuarteto Caney, Harry Choates and His Violin, Jack Purvis, Louis Prima and Orchestra, Ken Colyer Skiffle Group, Charles Kama and his Moana Hawaiian’s. A partir de las 23.00 horas en la sintonía de Radio 3