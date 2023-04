Gonna Have A Feast Here Tonight

58:43

Efectivamente, pizarristas, esta noche les vamos a dar un festín con los suculentos números que hemos preparado. Aparte del citado título de los Prairie Ramblers, también tendremos a The Tiger haciendo "Money is King", Little Walter con "It Ain't Right" y "Lo-do-de-o" de Harry Reser's Six Jumping Jacks. A partir de las 23.00 horas en la sintonía de Radio 3