58:26

Si, Joan Salvat Papasseit nació en el puerto de Barcelona de madre gitana y padre marino fogonero en alta mar. Sus poesías se estudian en la escuela catalana y sin embargo no es nada conocido fuera de esa cultura. Hoy lo presentamos como persona que fue hace 100 años, comprometido con la clase obrera, abrazando los primeros movimientos socialistas y derivando hacia las ideas ácratas de la época después. Murió joven, a los 30 años, de tuberculosis, pero tuvo una vida prolífica y muy intensa. El músico Tomás de los Santos y la actriz Elsa Tronchoni han decidido que sus poemas son canciones para este siglo XXI y también obra de teatro, así han creado "La Rosa als Llavis". Con Tomás presentamos el proyecto en este programa. Y antes el también poeta Joan Buades nos introduce en la persona de Papasseit. Suenan: Pietra Montecorvino- Luna Rossa; Tomás de los Santos- Deixaré la ciutat-Perquè has vingut-Si la Despullava-Més d'aquest somni- Si anessis lluny; Candela Roots-You Got It; El Diluvi- Tremole. (05/09/21)