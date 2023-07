58:50

El nuevo proyecto musical de Hames Bitar y Kaveh Savarian quiere demostrar que a pesar de las heridas en las diferentes culturas árabes y orientales existe un nexo común que es la música. Cuando salga el Sol es el resultado de su creación y la respuesta ante las tristes notícias que llegan sobre los conflictos que se viven al este del Mediterráneo. Hablamos con Montse Faura sobre la nueva edición del Festival de Jazz de l'Estartit con Richard Bona, Javier Colina o Avisahi Cohen entre los conciertos que se podran vivir frente a las Illes Medes. Escuchamos la música de: CORDASÍCULA- Terra Ri Sapuri; HAMES BITAR- The Old Man of the Mountain- Exhausting Rout- Last Dance in Kabul; DARAWISH- Persarab; ANTROPOLOOPS- En la cuna del mar, baila la Tarántula; GILMAR GOMEZ+ RICHARD BONA- Toda Fe; AVISAHI COHEN- The Healer; AZIZ SAHMAOUI- Alf Hilat; COMBO PACHECO- No pot ser Xo. (09/07/23)