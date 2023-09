Mediterráneo

58:44

Comenzamos a conocer la verdad sobre nuestro pasado andalusí, 900 años de patrimonio cultural que no se explicaba en los grandes libros de historia pero que ha sobrevivido protegido en la cultura popular. Lo estan recuperando el realizador y periodista David Segarra junto al ex miembro de Obrint Pàs y editor de Sembra Llibres Xavi Sarrià. Con ellos hablamos de su próximo proyecto "Balansiya" que pronto verá la luz y que escuchamos en forma de tema sonoro. Repasamos la etapa Mudéjar de nuestra vida entre Aragón, Catalunya y el actual País Valencià, gracias al documental "LLum Mudéjar". Escuchamos a la experta en mundo árabe de la Universidad de Alacant Barbara Bejarano y la música de: BURRUEZO Y NUR CAMERATA- Rasha de Tortosa; AHMED TOUZANI+ PEP GIMENO BUTIFARRA- Cant de Batre del Genovés; XAVI SARRIA, RAFEL ARNAL,SANDRA MONFORT- Balansiya; EFREN LOPEZ- El rey Nimrod; MARA ARANDA- Aman tiene caras; XAVI SARRIÀ- La nit ferida; AL ANDALUZ PROJECT- Nawba Raml Maya; JULIA LEON- Hijika; LUIS DELGADO- Ass Sirr; CALIFATO ¾- Çambra der Huevê Çanto.