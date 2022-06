Más cerca Temperaturas extremas en los colegios 04:40 Ola de calor anticipada en junio, aún en primavera, y un colectivo vulnerable como los niños asiste a las últimas semanas de clase con temperaturas que superan los 30 grados. Por eso, las familias en Andalucía denuncian públicamente la situación de los más pequeños. La plataforma Escuela de Calor exige a la Administración que cumpla la ley de bioclimatización andaluza, en vigor desde hace dos años, para poner remedio a temperaturas insoportables. Nuestra compañera María Fernández se ha desplazado a un colegio público de Sevilla que, bajo el lema "Aulas sí, saunas no" exigen que a la Junta que actúe. Más opciones

