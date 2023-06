08:13

En el Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+ nos fijamos en las reivindicaciones de las personas no binarias, personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer, o al menos no todo el tiempo ni en su totalidad. "No es todo tan binario como nos han educado. Existe un abanico muy amplio, que es donde nos encontramos las personas no binarias", nos dice Darko Decimavilla, Presidencia de No Binaries España. "El mayor problema es la invisibilización y la negación de nuestras identidades", asegura Darko, que recuerda algunas de sus principales reivindicaciones: una tercera casilla en los documentos identificativos con la denominación "no binario", espacios públicos seguros y el reconocimiento de sus identidades.