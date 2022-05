09:30

La creciente inflación ha encarecido aún más la cesta de la compra de las familias más necesitadas. Los bancos de alimentos y asociaciones vecinales ven cómo aumenta la necesidad, con donantes convertidos en receptores y ninguna ayuda de las instituciones. Conocemos esta realidad desde la Red de Apoyo Mutuo de Aluche, que lleva dos años repartiendo alimentos. Son vecinos apoyando a vecinos, como Rogelio, su presidente, que ha visto cómo crece el número de familias receptoras de 300 a 450, o Vanessa, encargada de que las familias sin recursos no tengan que prescindir de sus mascotas. Desde allí, Noemí Martínez ha hablado también con Gabriela, voluntaria y receptora, que recibe la ayuda de la red porque, pese a trabajar, cada mes no cuenta con más de 700 euros de ingresos, que se le van en el alquiler. Y conocemos también la situación de otra importante red de ayuda, el Banco de Alimentos del Barrio, en Lavapiés. Carola y Teba insisten en que todo el peso de la ayuda no debe caer en la ciudadanía y exigen la actuación urgente de las instituciones para garantizar un derecho básico de cada ciudadano: el alimento diario.