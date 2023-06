CEAR: "Las vías legales de entrada a España no existen"

En mayo de 2021, 10.000 personas entraban a Ceuta desde Marruecos por la playa de El Tarajal. Una crisis migratoria en la que una fotografía se convirtió en un símbolo: el abrazo consolador de una voluntaria de Cruz Roja, Luna, a un migrante senegalés que rompía a llorar, Abdou. La devolución en caliente de Abdou ha sido ahora avalada por el Tribunal de Estrasburgo, que no ha admitido la denuncia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). De ello hablamos con Elena Muñoz, coordinadora estatal del servicio jurídico de CEAR. "Las vías legales de entrada existen en el papel, pero no se ponen en práctica", denuncia Elena Muñoz, que recuerda que "el viaje migratorio de Abdou no ha terminado". "Lo lamentable es que puede volver a utilizar una vía para llegar a Europa que ponga en peligro su vida", añade.