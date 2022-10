07:44

Hace año y medio, María José fue diagnosticada de cáncer de mama, con metástasis en el pulmón. Reconoce que este tipo de cáncer, el cáncer de mama metastásico, todavía muy invisible, ha cambiado su vida: "No me reconozco. Yo no he elegido esta vida y tengo que reconstruirme". Ahora, nos dice, está en proceso de aceptación, buscando nuevos proyectos de vida y de futuro: "Mi vida se construye día a día". Y en esta aceptación y adaptación es fundamental el papel de la psicooncología. Carmen Yélamos, responsable de atención psicológica de la Asociación Española Contra el Cáncer, asegura que la implicación de este cáncer va más allá del diagnóstico: "Tienen que aprender a vivir con un tratamiento de por vida y con esa amenaza vital constante". Con María José y Carmen ha hablado Noemí Martínez en este Día Mundial Contra el Cáncer, en el que la AECC quiere recordar que "El rosa es más que un color".