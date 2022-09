07:59

La OMS asegura que nos acercamos al final de la pandemia, pero advierte de que, pese a ver cerca la meta, no debemos frenar. En ello incide también Alfredo Corell, de la Sociedad Española de Inmunología: "No hay que levantar el pie del acelerador", asegura, especialmente porque la situación sanitaria y las cifras de vacunación no son homogéneas y el virus, mientras siga circulando, puede seguir mutando.