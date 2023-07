26:08

Con el verano son habituales las quemaduras de piel, ya sea por una larga exposición al sol ya sea por no utilizar cremas. En el caso de los bebés, con la piel más delicada, los cuidados deben ser mayores. Con todo, no es el único peligro: insolaciones, deshidrataciones y golpes de calor pueden aparecer si no les hidratamos. Y algo peor: el peligro de ahogarse en una piscina.