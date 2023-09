Mi hijo no quiere leer

31:21

Al llegar a la adolescencia caen los hábitos de lectura. De hojar las páginas de los libros se pasa a dejarlos abandonados, a no pisar las bibliotecas. ¿Qué ocurre para que, lo que un día les enganchaba, ahora ya no les llame siquiera la atención? No todo está perdido: hay fórmulas para motivarles y reengancharles al hábito de la lectura.