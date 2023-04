59:33

Condenada a la hoguera de los proscritos del pop por un ejército de fans (en este caso, sí, apócope de fanáticos) de The Beatles, maldita entre las malditas de su estirpe, incomprendida y maltratada incluso por los más cercanos, Yoko Ono ha tenido la entereza de sobrevivir a tan dislocada leyenda negra, bien pertrechada de sus mejores armas, la ironía, el sentido del humor, el sabio distanciamiento, la tozudez de quien se sabe poseedora de verdades inmaculadas. Capaz de reírse de su propia reputación y de convertir la ofensa en virtud en el título de uno de sus álbumes (I’m a witch: Soy una bruja), Yoko Ono Cox (Tokyo, 1933), encerrada en los círculos concéntricos que adornan su nombre, es ante todo la feliz superviviente de una brillante generación de músicos capaces de combinar su devoción por las vanguardias con su fascinación por la cultura pop, una artista de inmenso talento y sí, también, la mujer que acompañó a John Lennon, ese chico sensible y contradictorio, en su búsqueda de la madurez personal y creativa más allá de The Beatles. Yoko cumplió 90 años el pasado 13 de febrero.

01. Yoko Ono – Telephone Piece

02. The Beatles – The Ballad of John and Yoko

03. Yoko Ono – Kiss, Kiss, Kiss

04. Yoko Ono – Sisters, O Sisters

05. Yoko Ono – We’re All Water

06. Yoko Ono – Mrs. Lennon

07. Yoko Ono – Yang Yang

08. Yoko Ono – Death Of Samantha

09. Yoko Ono – Every Man Has A Woman Who Loves Him

10. John Lennon – God

11. Yoko Ono – My Man

12. Yoko Ono – Take Me To The Land Of Hell

13. Yoko Ono – Walking On Thin Ice

FONDOS:

14. FONDO Yoko Ono – Open Your Box

15. FONDO Yoko Ono - No, No, No

16. FONDO Yoko Ono – Goodbye Sadness