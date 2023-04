01:00:10

Nuestro espacio de esta noche se titula “La razón eléctrica” tomando prestado el nombre del apasionante libro-disco recientemente publicado del músico y antropólogo sevillano Raúl Rodríguez, una magnética estereofonía de música y textos que cierra la trilogía sobre las conexiones, interpenetraciones y mecanismos de creatividad que existen entre el flamenco y otros géneros de la música popular contemporánea con las músicas de África y el continente americano. Esa electricidad sonora y su retícula de pasiones está también presente, con sus propias circunstancias, en todo el continente americano que visitaremos esta noche y del que sonarán un puñado de novedades discográficas. Comenzaremos en México, con la canción de autor del poliédrico disco "Marchita" de la jovencísima voz cristalina de Silvana Estrada y el son jarocho "Lluvias de San José" del grupo Matombe, un género fascinante del Itsmo de Tehuantepec que refleja la mixtura de elementos africanos, indígenas y españoles, para luego cruzar la frontera en busca de la música norteña de Marisoul y los Texmaniacs en su sugerente trabajo "Corazones and canciones", con la marcada presencia europea del acordeón y la polka. Seguiremos rumbo al norte hasta llegar a Canadá y sorprendernos con una singular orquesta latina de formación multicultural, Lengaïa Salsa Brava, y su nuevo álbum "La estética del rumbero" que une a su título irresistible una propuesta sonora -o mejor dicho sonera-imaginativa, variada y rica en acentos, modulaciones y texturas diversas. Giraremos hacia el sur atravesando el Caribe para escuchar al talentoso cantante de ascendencia martiniquesa David Walters y su fascinante propuesta que sintetiza espléndidamente el título de su último disco, "Soul Tropical", para descender hasta Brasil y presenciar el cruce de sensibilidades de tres músicos de distintas generaciones, el joven e inquieto vocalista Russo Passapusso y el dúo de cantautores Antonio Carlos y Jocafi que tuvieron su largo periodo de esplendor en los años 70, y que se ha materialiado en un álbum excelente, “Alto da Maravilha”, nombre de un legendario quilombo o comunidad de cimarrones (esclavos negros rebeldes) fundado en el Estado de Bahía en el siglo XVIII. Zuco 103, el trío formado por un alemán, un holandés y una brasileña que desde Amsterdam fueron pioneros del género "electrobrazil" - fusión de samba y bossa nova con jazz, funk, electrónica drum’bass y dub- vuelven con un refrescante y poderoso álbum "Telenova". Desde París, el Tropical Jazz Trio formado por dos franceses y un guadalupense logran en su nuevo trabajo "On peut parler d'autre chose" un cadencioso y vibrante tapiz sonoro en el que sobre la urdimbre del jazz se dibuja una deslumbrante trama de desarrollos latinos, caribeños y brasileños. Terminaremos nuestra travesía aterrizando en España para dar cuenta del dúo formado por el senegalés Birane Wane y el sevillano José Gómez, impulsores de One Pac & Fellows, quienes enriquecen su imaginativa mixtura de soul y funk y géneros africanos, con ecos de góspel, filigranas de órgano sureño y destellos de palmas flamencas en su nuevo álbum "Bes bous bés" (Un nuevo día), así como de la banda barcelonesa Rambalaya, nombre que remite tanto a las Ramblas como a una imaginaria ciudad próxima a Nueva Orleans, quienes han publicado un disco redondo "Only in my dreams", que recuerda al crisol de músicas negras y blancas de los 60 y 70 en EEUU, desde Elvis Presley a Allen Toussaint: góspel, soul, r&b y rock traído a nuestros días, con la coloración sónica de dos bandas espectaculares: The Barcelona Rock Strings y The Gourmets Vocal Quartet.

LISTA DE CANCIONES

1-Tropical Jazz Trio - "Mambo influenciado" (2'17")

2-Silvana Estrada – “Marchita” (3'47")

3-Matombe - "Lluvías de San Juan" (5'31")

4-La Marisoul y Los Texmaniacs -"Las nubes" (4'20")

5-Lengaïa Salsa Brava – “Aco Aco” (4’12”)

6-David Walters - “Soul Tropical” (3’45”)

7-Russo Passapusso & Antonio Carlos & Jocafi - “Aperta o pé” (3’44”)

8-Raúl Rodríguez – “De vuelta a casa” (4’45”)

9-Rambalaya c/ The Gourmets Vocal Quartet – “Lonesome Land” (3’53”)

10-One Pac & Fellows –“Allelouya” (4’04”)

11-Zuco 103 – “Aruenda” (3’21”)