Leemos en el periódico que el racismo rampante del viejo Ku Klux Klan reaparece bajo un nuevo disfraz en Jackson, la capital del estado de Mississippi, donde los barrios negros, mayoritarios y marginales, sufren a causa de la carestía de agua potable, lastrados por décadas de falta de mantenimiento del sistema de tuberías de una ciudad abandonada a su suerte por los gobernantes locales, segregada porque el 80% de sus habitantes son negros. Como en los viejos himnos del soul militante de los años sesenta, como en aquella legendaria canción de Nina Simone, urge hoy más que nunca gritar «maldito el dios del Mississippi”.

EN MEMORIA DE JOE TARSIA (1934-2022)





01. Derek Trucks Band – Home In Your Heart

02. The Staple Singers – Wade In The Water

03. Quincy Jones & Valerie Simpson – Bridge Over Troubled Water

04. B. B. King – Jesus Gave Me Water

05. Otis Redding – You Left The Water Running

06. Johnny Cash – Jackson

07. Camarón – Como el agua

08. The Beatles - Rain

09. Gene Rodenberry – Star Trek Theme

10. Nichelle Nichols – Feelin’ Good

11. Sly & The Family Stone– Everyday People

12. MFSB – T.S.O.P.

13. The O’Jays – Love Train

14. The O’Jays – Ship Ahoy

(los ultrasónicos – doctor soul)