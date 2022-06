01:00:47

Esta noche abordamos los efectos beneficiosos para la salud, médicamente acreditados, de las "Radiaciones directas de alta fidelidad", por lo que promocionamos la asistencia frecuente a los festivales que proliferan este verano en toda España y escucharemos algunas fuentes ecológicas de energía sonora junto a varias novedades discográficas de alta tensión. Comenzamos con Cymande, un grupo de soul jazz funk afro-caribeño de los años 70 radicado en Londres, formado por músicos de Jamaica y de Guyana, de corta vida y larga memoria musical que ha resucitado para venir a vernos y de cuyo sonido rescatamos el álbum "Promised heights". También nos visitan Marisa Monte, la voz más luminosa de Brasil que ha publicado recientemente su espléndido disco "Portas" y la estadounidense Melody Gardot, vocalista de jazz de intensidad y versatilidad inigualables que apreciaremos escuchando su último y subyugante trabajo, "Sunset in the blue", así como artistas latinas de vibrante vanguardia: la colombiana Lido Pimienta, o como reza el título de su reciente trabajo "Miss Colombia", una Bjork tropical de fascinante indumentaria y puesta en escena y sonido que combina ritmos folclóricos con destellos de trap y electrónica sobre los que destaca su privilegiada voz; la dominicana Rita Indiana, cantante, escritora y activista incendiaria de propuesta musical muy personal que engloba desde la canción de autor a los ritmos latinos y el punk, como comprobaremos en su soberbio y distópico LP "Mandinga Times"; y Xiomara Fortuna, también dominicana e impulsora en su país de la fusión de músicas mezclando ritmos tradicionales afro caribeños, merengue, jazz, rock e incluso, hio hop y trap en su álbum "Viendoaver" en el que invita a participar a sorprendentes jóvenes talentos. Gilberto Gil, brasileño universal, cumple 80 años y coincidiendo con esta celebración se publica su archivo digital "O Ritmo de Gil" que incluye un recomendable disco inédito de 1982, "A jump of joy" grabado en Nueva York. El joven y descollante artista carioca Joâo Selva lanza el EP "Se acabou", un furibundo y festivo ataque contra Bolsonaro para contribuir cantando a derrotarlo en las elecciones presidenciales del mes de octubre. Lucibela, la joven cantante caboverdiana llamada a seguir la estela de Cesaria Evora publica un anticipo de su segundo álbum,"Txe Txu Fla", pura alegría, frescura y la ligera intensidad de la brisa atlántica. Desde los territorios del Orinoco colombiano, la música llanera atravesada de joropo y otros folclores retoma el pulso y el tono contemporáneos con el espléndido grupo Cimarrón y su recién estrenado trabajo "La recia". Y terminamos la radioterapia con el novedoso grupo chileno Newen Afrobeat, que incorpora al género africano colores y texturas de música latina y su último disco de homenaje al inventor del género: "Newen plays Fela Vol.II".





LISTA DE CANCIONES

1- Cymande–“Brothers on the slide” (4'08")

2–Melody Gardot – “Ninguem, ninguem” (3'37")

3-Marisa Monte– “Você nâo liga” (4'46")

4-Gilberto Gil – “Somebody like me” (4'00")

5-Joao Selva – “Se Acabou” (2'37")

6-Lucibela –“Txe Txu Fla” (4'05")

7-Cimarrón – “Cimarroneando” (4'28")

8 – Lido Pimienta – “Nada” (4'59")

9-Rita Indiana – “Ensalmo” (3'40")

10-Xiomara Fortuna c/ Acentoh – “Afro E” (3'33")

11– Newen Afrobeat c/ Seun Kuti – “Zombie” (11'14")