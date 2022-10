01:00:31

Hemos llamado el espacio “Claridad en la confusión”,título del nuevo disco del sound system francés L'Entourloop, para dar visibilidad a artistas que actúan con claridad y determinación política ante los desafíos y agresiones de estos tiempos trágicos y confusos, como es el tercer disco "Roya", pop oriental con destellos de electrónica, de la fascinante cantante iraní Liraz y su sonora defensa de las mujeres que sufren la salvaje persecución de los ayatollahs por no llevar un velo que oculte su belleza. Seguimos con el "Valse antifasciste" incluído en el álbum "Calle Sound System" del colectivo multicultural de árabes y latinos Sidi Wacho también radicado en Francia. Este baile apunta en todas direcciones, la invasión de Ucrania por Putin, el inacabable drama palestino, la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua o la reciente victoria de la extrema derecha en Italia, lo que nos hace girar la vista, angustiados, hacia la estrella polar buscando orientación, la misma que propone "Polaris", primer disco del cuarteto turinés Folkatomic, folklore atómico que combina música tradicional del sur de Italia y mediterránea con electrónica de vanguardia."Fear no evil" (No tengas miedo al mal) canta la tunecina Djala en el álbum "Feel up Vol.1" del afamado músico y productor ruso Dj Vadim de la escena del clubbing londinense. La energía del punk y del rock con psicodelia oriental, instrumentos tradicionales y electrónica del álbum "Bi Cinette Bakar" del grupo turco Lalalar cortocircuita la deriva islamista y fantasmagórica de Erdogan. Otra poderosa afrodita, Shiran, cantante israelí de origen yemení dibuja en su álbum homónimo un país muy diferente al sombrío paisaje de la destrucción que narran los telediarios. "Gyedu- Blay Ambolley in Hi-Life Jazz" es el último y magnético trabajo del maestro ghanés del high life quien ha decidido, como el ugandés Gideon Ampeire que acaba de publicar Awaken" (Despiertos) con su grupo Zikina, vivir en Occidente ante la inestabilidad política y el desmoronamiento económico y social de África, lanzando desde allí sus ondas acústicas para luchar por un futuro mejor del continente de ébano. Los mensajes positivos frente a la polarización, la confrontación y la crisis del mundo actual, surgen en boca de numerosos artistas, como el soberbio trompetista de jazz franco-libanés Ibrahim Maalouf quien titula su nuevo álbum "Capacity to love" (Capacidad de amar), que reúne a músicos de las más variadas procedencias y sensibilidades, desde el norteamericano Greroy Porter al cubano Cimafunk. Lo mismo hace el brasileño Chico César, quien en su nueva producción "Vestido de amor", invitó a participar a los africanos Salif Keita, Ray Lema y Sekou Kouyaté para poner juntos ritmo y dirección con el tema "Bolsominions" a la batalla que hoy domingo opone dos formas irreconciliables de imaginar la democracia: el ultraderechismo salvaje, militar y excluyente de Bolsonaro y la esperanza de pluralidad, tolerancia, visión social e inclusiva y equilibrio medioambiental del combativo ex Presidente Lula da Silva. Confiamos que a través de la sonora claridad se pueda derrotar al imperio de las sombras pero como siempre, la respuesta está en el viento - o mejor dicho en los vientos - como refleja con exultante agilidad y brillantez Zeph, una vibrante big band francesa de jazz funk con aires afrolatinos, cuyo primer disco homónimo abre este espacio de dura resistencia y limitada esperanza.





LISTA DE CANCIONES



1-Zeph – “Sonido Picante” (3'36")

2-Sidi Wacho – “Valse antifasciste” (2’41”)

3-Folkatomik – “Quant’ave” (3’36”)

4-L’Entourloop – “Rock mi nice” (3’17”)

5-DJ Vadim c/ Dajla Laila– “Fear no evil” (3’04”)

6-Lalalar – “Simülasyon Terk” (4’25”)

7-Liraz – “Azizam” (5’41”)

8-Shiran - ”Almare” (3’33”)

9-Zikina – “Ibungo” (3’22”)

10- Gyedu-Blay Ambolley – “Yekor Ye A Yeaba” (5’06”)

11-Ibrahim Malouf & Flavia Coelho c/ Tony Romera – “El mundo” (3’28”)

12-Chico César – “Bolsominions” (6’30”)