59:36

Hubo una larga época, más de una década de la edad de oro del rock, en que bastaba con echar un vistazo a los créditos de un disco para saber si merecería la pena comprarlo, aunque no conocieras al intérprete. Ahí, en la batería, urgía encontrarse con cualquiera de estos tres nombres, que eran garantía de calidad: Hal Blaine, Jim Gordon, Jim Keltner. Ahora ya solo queda vivo este último. El domingo, rendimos homenaje a Jim Gordon, un músico prodigioso que pasó los últimos cuarenta años de su vida encarcelado por haber asesinado a su madre, aquejado de una crisis de esquizofrenia paranoide.

01. Incredible Bongo Band – Apache

02. The Friends of Distinction – Grazing In The Grass

03. The Beach Boys – I’m Waiting for The Day

04. Nilsson – Everybody’s Talkin’

05. Crosby, Stills & Nash – Marrakesh Express

06. Delaney & Bonnie and Friends–Things Get Better

07. George Harrison – Art of Dying

08. Joe Cocker – The Letter

09. Garfunkel – I Shall Sing

10. Johnny Rivers – Rockin’ Pneumonia and the Boogie Woogie Flu

11. Phil Keaggy – Take Me Closer

12. Albert Hammond – It Never Rains In Southern California

13. Booker T. & Priscilla - Time

14. Derek and The Dominos– Layla

FONDOS:

Frank Zappa – Apostrophe

Traffic – Rock and Roll Stew

Steely Dan - St. Louis Toodle-Oo

John Lennon – It’s So Hard