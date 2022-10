59:59

«Voy a vivir la vida que canto en mis canciones», reclama para sí la gran Mahalia Jackson en uno de los temas que escuchamos hoy. De Mahalia dijo Charlie Mingus a Leonard Feather que «está en mi lista y creo que esto que dice es lo que todos necesitamos desesperadamente, no solo en la forma de tocar sino en la forma de vivir». Bienaventurado Charlie Mingus, por discernir la luz de las tinieblas, bienaventurados los habitantes de la ilusión, como canta Paul Simon en otro de los temas luminosos que escuchamos. Del camino de Damasco a la Ruta 66.

01. Moses Rubin – What Am I Doing Now?

02. Derek & The Dominos – Tell The Truth

03. Arctic Monkeys – Jet Skis On The Moat

04. Mott The Hoople – All The Young Dudes

05. Harpo Marx – Harpo’s Boogie

06. Mahalia Jackson – I Going To Live The Life I Sing About In My Song

07. Simon & Garfunkel – Blessed

08. Stevie Wonder – Jesus Children of America

09. Jesús Acebedo – Qualsevol nit pot sortir el sol

10. Lluis Llach – Que tinguem sort

11. Takehiro Honda – What’s Going On

12. Danny Aiello – Beyond The Sea

13. Tedeschi Trucks Band – Gravity

(los ultrasónicos – doctor soul)