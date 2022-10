06:00

Parece una impresión general que nuestra Historia Naval no ha sido sino una serie ininterrumpida de derrotas, cuando no de desastres. Siendo así, no se concibe que España pudiera crear y mantener durante cuatro siglos un enorme imperio oceánico. Y mucho menos si se recuerda que tales posesiones no pasaron casi nunca a manos de otras potencias, sino que en su inmensa mayoría se perdieron por los deseos de emancipación de sus pobladores.