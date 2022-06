27:00

Para amantes de las emociones sonoras fuertes. Combinan stoner con hard rock, metal y punk. El quinteto de Albacete presenta nuevo disco, `Vultures¿.

True Enemy han sabido absorber las fuentes del stoner o del grunge, del punk o del hard rock para hacer algo que es únicamente suyo, conseguir un sonido compacto, clásico, crudo y certero. En 2019 lanzaron su primer LP, ‘We All Die Alone’, grabado en los prestigiosos Ovni Studios, y del que salieron singles como auténticas balas, canciones como “Give It Up” o “If You Want” son disparos que en el directo se vuelven metralla radioactiva, porque en el escenario la banda se crece, suena la banda sonora de sus propios infiernos. Muy palpable en su sonido es también la ola Británica y americana de los 90, pero trasladada a la actualidad, donde es importante resaltar, que son una banda que suena a clásico y crudeza pero, del mismo modo, a futuro y extrema actualidad. Su nuevo disco se titula ‘Vultures’, un LP con 8 temas y colaboraciones de lujo, como la de Guillermo Izquierdo de Angelus Apatrida. Grabado en Baboon Records, diseñado por Error Desing!, y editado por El Hombre Music.