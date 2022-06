29:39

Desde la huerta murciana llega este potente cóctel de rock, metal, grunge y punk. Energía, actitud y compromiso con un sonido propio. Con un pie en los 90 y otro en lo contemporáneo.

The Golden Lips es una banda de rock influida por el punk, el grunge, el rock y el metal moderno de los años 90. La banda, formada a finales de 2016 en Murcia por JS Baíllo y Freddy Cantos, lanza su primera canción, ‘Modern Times’, en 2017, cosechando buenas críticas y asentando las intenciones artísticas de The Golden Lips: energía, actitud y el compromiso con un sonido propio y un directo que no deje indiferente a nadie. Tras varios cambios de formación y diferentes conciertos, a finales de 2019, la banda publica su primer EP homónimo, eligiendo ‘All The Enemies’ como single. Después de unas exitosas fechas de presentación, todos los planes para dar a conocer este trabajo en directo se vieron truncados por la pandemia. Sin embargo, la banda decidió no perder el tiempo y durante 2020 lanzó un vídeo para la canción Obsolete Generation, además de una nueva canción: ‘Army Of One’. The Golden Lips regresan a la actividad a finales de 2021 volviendo a las salas. En 2022 lanza su nuevo single, ‘Straight To the Ashes’, el primer adelanto de su EP ‘Gifts and Rewards’.