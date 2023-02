Longitud de onda

58:05

El filósofo Thierry Pacquot escribe en 'El arte de la siesta' que esta es una “reapropiación, por parte de uno mismo, de su propio tiempo. Es emancipadora, se revela como un tiempo verdaderamente libre que no pertenece más que al sesteador. La siesta es un acto de resistencia, una toma de posición, una política”. Hoy, con la ayuda de Juan José Ortega, hablamos de la siesta. De cuándo se recomienda, de cuándo no, de sus beneficios para la salud, de su duración ideal y del momento más adecuado para echársela. Además, también hablamos de cómo la despoblación en zonas rurales también está afectando al estado de conservación de algunos instrumentos musicales, porque los órganos que no se tocan acaban deteriorados. Escuchamos músicas de Zubiaurre, Walton, Debussy, Guilmant y Handel.