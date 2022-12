59:12

Hablamos con María Herrojo del estudio que está realizando actualmente en la Universidad Goldsmiths de Londres en colaboración con el Royal College of Music y el King's College London. Es una investigación sobre la ansiedad escénica en los músicos, utilizando técnicas y métodos de neurociencia cognitiva y computacional. Después contamos cómo las asignaturas artísticas no solo son beneficiosas per se, sino que también tienen, podemos decir, efectos colaterales en otras, porque los alumnos que más acuden a ellas también son mejores en matemáticas. Escuchamos músicas de Caroline Shaw, Pisador, Korngold y Franck.