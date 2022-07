28:06

El poeta latino Ovidio cuenta en una de sus obras que el libro IV de La Eneida de Virgilio era el más leído, con diferencia, de toda la obra. Es un libro excepcional. Dentro de una obra épica, de héroes, dioses, viajes y batallas, narra una historia de amor apasionada y con un final trágico, el del amor no correspondido de la reina de Cartago, Dido, por Eneas. El libro tiene una fuerza dramática extraordinaria, hasta el punto de que se ha llegado a considerar como una tragedia al nivel de las mejores tragedias griegas y de hecho ha dado origen a numerosas obras de teatro y óperas. A Virgilio le sirvió, además, para recordar a los romanos que por encima de todo está el deber con la patria, y para justificar el odio entre cartagineses y romanos. En medio de una obra épica como “La Eneida” es el libro de una mujer enamorada.

Contamos con la colaboración del latinista y poeta Vicente Cristóbal, que ha traducido los hexámetros de Virgilio en hexámetros castellanos, y que recita su traducción de los versos del libro IV de Virgilio en este Locos por los clásicos.

Como no hay nada más actual que los clásicos grecolatinos, les ponemos música actual. La banda sonora de la historia trágica de amor de Dido y Eneas es "Have told you lately?" de Van Morrison; "Memory" de Barbra Streisand; "The power of love" de Celine Dion y "The lady in red" de Chris de Burgh.