24:39

Hay un momento mágico en la historia de la humanidad en el que los humanos creamos a los dioses y les damos forma, intentando explicar el origen del mundo y dar respuesta a la pregunta ¿por qué estamos aquí? ¿cómo surgió todo? A todas esas cuestiones responde una de las más grandes obras de la literatura universal y una de las primeras, una obra estelar y fascinante, la Teogonía de Hesíodo, un poeta griego del siglo VIII aC.

Los primeros dioses, los Cíclopes, Los Titanes, una cosmogonía que protagonizan Gea, Urano, Cronos y…Afrodita. Porque antes que Zeus, antes que Hera, Ares, Hefesto, antes de que lleguen el resto de los dioses, nace Afrodita, la diosa del amor, de la sensualidad, de la belleza. Botticelli vio la fuerza del mito y pintó un cuadro con el nacimiento de Afrodita que marcó el comienzo del Renacimiento y de la Edad Moderna. Todo comenzó en Hesíodo.

Como no hay nada más moderno que los autores clásicos, por eso les ponemos música actual. La banda sonora del Nacimiento de Afrodita de Hesíodo está compuesta por “I say a little prayer” de Areta Franklin; “Heart of courage” de Two steps from Hell; “Your song” de Elton John y “Both sides now” de Joni Mitchell.