26:35

AMOR OMNIA VINCIT: El Amor todo lo vence. Es un verso mágico, universal y uno de los más famosos de la literatura. Tres palabras que condensan una filosofía de vida. Las escribe el poeta latino Virgilio en el siglo I aC en su obra Bucólicas, poemas amorosos protagonizados por pastores y ambientados, claro está, en una naturaleza idílica. Unos poemas que ya entonces suponían una evasión de la realidad urbana y un reencuentro con la naturaleza. Son una reivindicación de una relación armónica con nuestro entorno natural y una reivindicación, también, del amor. ¡Necesitamos más que nunca volver a las Bucólicas! En nuestra literatura Garcilaso, Cervantes, Lope de Vega y Calderón, entre otros, se basan para sus obras en estos poemas de Virgilio, ¡casi nada!

En este Locos por los clásicos participa el gran latinista y poeta Vicente Cristóbal recitando su exquisita traducción ¡en verso! de esta obra Virgilio

Como no hay nada más moderno que los clásicos grecolatinos les ponemos música actual. La banda sonora de las Bucólicas está compuesta por: Turn, turn, turn por Bruce Springsteen y Roger McGinn; Dangerous por David Garret; With or without you de U2 y Both sides now por Joni Mitchell.