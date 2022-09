25:48

Una de las grandes obras sobre el amor de la literatura es El arte de amar de Ovidio. De sus tres libros el tercero está destinado a las mujeres, en él el poeta latino da consejos sobre cómo seducir, cómo arreglarse, cómo vestirse, cómo maquillarse, cómo manejar a los hombres, como escapar del control de los maridos, incluso las posturas ideales para hacer el amor según el cuerpo de cada mujer. Así que el severo Augusto, que estaba fundando un imperio, lo exilió. Si hay un poeta que ha marcado la literatura amorosa posterior, en todas las épocas y en todas las literaturas, ha sido Ovidio. Así, que, con obras como el libro tercero de El arte de amar de Ovidio, un manual de hacer el amor, una obra que reinvinica el amor como un motor de la vida ¿cómo no vamos a estar Locos por los clásicos? Y como no hay nada más actual que los clásicos de Grecia y Roma les ponemos música, en este caso: “Photpgraph” de Ed Sheeran; “Starry, starry night” de Don McLean; “Somewhere only we konw” de Keane y “I Will always love you” de Whitney Houston.