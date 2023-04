Locos por los clásicos

27:30

“Mens sana in córpore sano”, “Panem et circenses”, “Sed, quis custodiet ipsos custodes?”, es decir “Una mente sana en un cuerpo sano”, “Pan y circo”, “Pero, ¿quién vigilará a los propios vigilantes?”, estas famosas máximas son del satírico romano Juvenal en su Sátira X. Juvenal, testigo principal de la vida social y política de finales del siglo I y comienzos del II dC, satiriza sin piedad la sociedad romana de su época. La suya es una visión amarga y descreída de los hombres, escribe “a quien se dé una vuelta por Roma, la indignación le dictará los versos, es difícil no escribir allí sátiras”.

Como no hay nada más actual que los autores grecolatinos, los interpretamos con música moderna. La banda sonora de Juvenal está formada por: “This is the last time”, Keane; “The Boxer”, Simon & Garfunkel; banda sonora de “El diario de Nora” –“The Notebook”- por Aaron Zigman (Juvenal habla del alzhéimer) y “Heart of gold” Neil Young