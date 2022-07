33:32

Nos vamos de viaje a Grecia, y lo hacemos también en el tiempo, hace 1.900 años, con Pausanias, que escribió una guía de Grecia, la primera guía turística de la historia. Pausanias describe los monumentos, los lugares, las obras de arte, también nos cuenta los mitos y leyendas asociados a cada lugar. Antes de que el tiempo y los hombres destruyeran todos esos monumentos y esculturas que han fijado el canon artístico, antes, este escritor griego, Pausanias, las describe con la intención de hacer una guía para el viajero que las visite.

El mismo Schliemann se basó en la guía de Pausanias para sus excavaciones en Micenas y el hallazgo del tesoro de Atreo, uno de los momentos estelares de la arqueología.

Como no hay nada más moderno que los clásicos grecolatinos, les ponemos música actual. La banda sonora de la Descripción de Grecia de Pausanias es “Il mondo” de Jimmy Fontana; “Il mondo” por Ennio Morricone; “Part of me, part of you” de Glen Frey; “Via con me” de Paolo Conte y “Vagabunds” de Renaud.