19:15

El objetivo en la vida es la felicidad, ¿cómo conseguirla? Nos lo cuenta el gran Aristóteles en el siglo IV aC en su obra “Ética a Nicómaco”, una de las grandes obras del escritor griego. Defiende que la felicidad es una actividad, no una posesión. El ser radica en vivir y actuar. Al libro I de esta obra dedicamos este “Locos por los clásicos”

Como no hay nada más moderno que los clásicos grecolatinos, les ponemos música actual. La banda sonora de este libro de Aristóteles está formada por: “Não precisa” por Paula Fernades, Victor&Leo; “Have I told you lately” de Van Morrison y “Back on the chain gang” de The Pretenders