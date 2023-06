Locos por los clásicos

30:29

Troya ha sido conquistada a sangre y fuego. Los griegos vuelven a casa. El comandane en jefe de los ejércitos griegos, el rey Agamenón, el hermano de Menelao y cuñado de Helena, regresa a Micenas. Le espera la muerte a manos de su esposa, Clitemnestra. El “Agamenón” de Esquilo, representada por vez primera hace 2.500 años, es la tragedia total. La venganza, el destino, la condición humana, en el primero de los grandes trágicos griegos.

Como no hay nada más actual que los escritores clásicos, los escuchamos con canciones modernas. La banda sonora del “Agamenón” de Esquilo está formada por: “Time after time” de Cassandra Wilson; “Musica notturna delle strade di Madrid” de Luigi Boccherini”; “Tell you something” de Alicia Keys y “Carmina Burana” de Carl Orff