Locos por los clásicos

La Electra de Eurípides es uno de los grandes personajes del teatro universal. Ansiosa de venganza contra su madre Clitemnestra y el amante de esta, Egisto, Electra está reconcomida durante años por un insondable deseo de venganza contra ellos por el asesinato de su padre Agamenón al volver de la guerra de Troya. Cuando fue asesinado su padre, un criado puso a salvo a su hermano Orestes para evitar que lo mataran también. Al cabo de los años vuelve y se desencadena la tragedia. Una tragedia total. Por algo los tres grandes tragediógrafos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides escribieron su tragedia correspondiente protagonizada por Electra, que es también una reflexión sobre la necesidad de la justicia frente a la venganza y con unos personajes humanos, demasiado humanos. Por algo también, el psicólogo Carl Gustav Jung recurrió a la Electra de la tragedia para designar la contrapartida femenina del complejo de Edipo.

Como no hay nada más actual que los clásicos grecolatinos, tienen música moderna, en el caso de la Electra de Eurípides, la banda sonora está compuesta por: Blue eyes blue de Eric Clapton; The mansión on the Hill, Bruce Springsteen; la banda sonora compuesta por Hans Zimmer para la película Inception de Christopher Nolan; The Lonesome Death of Hattie Carroll de Bob Dylan y Fuck you de Lily Allen.