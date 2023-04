Locos por los clásicos

33:15

Del “Sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor” de Churchill (en realidad dijo eso, y no “sangre, sudor y lágrimas”) a la Tercera Filípica de Demóstenes, el tercero de los discursos pronunciados por el político y orador ateniense que a mediados del siglo IV aC apela a los atenienses a enfrentarse a Filipo, rey de Macedonia, que quiere conquistar Grecia y acabar con la democracia de las ciudades griegas. Este discurso de Demóstenes, “la más preciosa joya de la oratoria griega”, es una defensa apasionada de la democracia, un discurso extraordinario y de una absoluta modernidad.

Como no hay nada más actual que los autores grecolatinos, los leemos interpretados por música moderna, ¡buena música!. La banda sonora de la Tercera Filípica de Demóstenes está formada por: “Free as a bird” de The Beatles; “Think” de Areta Franklin; la banda sonora de “Braveheart” compuesta por James Horner; “Freedom” de Pharell Williams y “Victory” de Thomas Bergensen