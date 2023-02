34:55

¿Sueñas mientras duermes? ¿Recuerdas tus sueños? ¿Interpretas tus sueños? ¿Has soñado alguna vez que vuelas? ¿Cómo interpretas que has soñado que vuelas?

Un griego del siglo II dC, Artemidoro escribió un tratado titulado “La interpretación de los sueños”, en el que distingue entre los sueños de valor profético y los que no lo tienen. Cataloga estos sueños proféticos y ofrece una interpretación de cada uno de ellos. Freud citará esta obra en su “interpretación de los sueños” miles de años después. Escribe una auténtica Enciclopedia de los sueños. Su obra es, además, una radiografía de las preocupaciones, anhelos y angustias de los hombres y mujeres de su época: la preocupación a perder un empleo, el miedo a la muerte, la búsqueda de seguridad… es una radiografía de la condición humana a través de los sueños. Los sueños que “vemos” mientras dormimos, y es que Artemidoro no dice “soñar” sino “ver un sueño”. ¿Qué sueños ves?

No hay nada de más actualidad que leer a los clásicos grecolatinos, por eso les ponemos música moderna, buena música. La banda sonora de esta obra está compuesta por canciones, cómo no, relacionadas con soñar: “Volare” de Domenico Modugno; “All I have to do is dream” de los Everly Brothers; “Dream” de Michael Bublé y “I should be so lucky” de Tahta Menezes.