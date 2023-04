Locos por los clásicos

33:18

“Solo el hoy me importa, que el mañana…¿quién lo sabe?” Es uno de los versos de las Anacreónticas, unos poemas llenos de erotismo que reivindican el disfrute de la vida, los banquetes y el vino: “Con el vino son desterradas las penas. Sin más, tomemos vino, porque, ¿qué ganas con dolores y pesares? De lo venidero, ¿qué sabemos? ¡Ay! ¡La vida para los hombres son incierta!”

Estos poemas, escritos en griego durante siglos, siguen a los del poeta griego Anacreonte, que creó todo un género literario, las anacreónticas, que tuvieron un éxito extraordinario en la literatura y que durante siglos se atribuyeron a él

Como no hay nada más moderno que los autores clásicos, les ponemos música actual. La banda sonora de Anacreonte está compuesta por: “Sou pássaro de fogo” de Paula Fernandes; “Gina Ena Tango” de Haris Alexiou (banda sonora, a su vez, de la película “Después del anochecer”, dirigida por Richard Linklater); “Days of wine and roses” de Henry Mancini y Johnny Mercer, en la versión original de Billy Eckstine de la película del mismo título, dirigida por Blake Edwards y “Rosas en el mar” por Luis Eduardo Aute y Massiel